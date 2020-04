I CONTROLLI

TREVISO «Zè bon de luna». C'è la luna giusta. Così si è giustificato davanti agli agenti della polizia locale un uomo di Paese che, in auto, si stava dirigendo verso Treviso. «Sto andando a casa di mio padre, devo imbottigliare il vino, è il momento giusto» ha ripetuto ai vigili, che non hanno potuto far altro che sanzionare lui e altre 4 persone (sulle 131 controllate), pizzicate lontano da casa nella giornata di ieri senza un giustificato motivo. I segni di insofferenza alla quarantena si fanno vedere da più parti, la voglia di tornare alla normalità è tanta, ed ogni piccolo segnale di riapertura viene accolto come una piccola grande liberazione. Ma nonostante molte attività produttive siano state riaperte, rimangono ancora in vigore le restrizioni agli spostamenti, giustificati solo per motivi di lavoro, di necessità e di salute. Nel mese di marzo i trevigiani avevano seguito quasi alla lettera le indicazioni del Ministero. Ma nelle prime settimane di aprile hanno mollato la presa, concedendosi qualche scappatina di troppo. Lo dimostrano i dati sulle sanzioni staccate dalle forze dell'ordine: da una media di circa 70 al giorno di marzo, sono passate quasi il doppio, 121 al giorno, nei primi 15 giorni di aprile. E c'è pure chi si è sottratto alla quarantena obbligatoria dopo essere risultata positivo al nuovo coronavirus: due le persone denunciate, tra cui un anziano di Spresiano che, dimesso dall'ospedale, usciva di casa come se nulla fosse per andare a fare la spesa o per gettare l'immondizia nei bidoncini fuori casa. Sono stati gli stessi vicini di casa, preoccupatissimi, a chiamare le forze dell'ordine.

TREMILA SANZIONI

Nelle ultime settimane, per la precisione dall'1 al 15 aprile, sono state 1.823 le persone sanzionate in provincia di Treviso per aver violato le restrizioni imposte dal Dpcm del 10 marzo, facendo salire il totale a 3.099 dalla firma del decreto. Si tratta di un notevole aumento, dovuto soprattutto alle difficoltà del restare a casa per tante settimane di fila. Gli episodi e le scuse di chi è stato pizzicato in giro senza motivo sono state le più disparate, anche se in generale le indicazioni sono state finora rispettate dalla stragrande maggioranza dei cittadini.

FALSE ATTESTAZIONI

C'è ovviamente chi si è inventato di tutto ed è stato segnalato alla Procura proprio per questo: la falsa attestazione ha comportato per 43 persone una denuncia di carattere penale. Nei controlli sono incappati anche piccoli spacciatori o persone trovate in possesso di oggetti da scasso o atti ad offendere: 73 i soggetti denunciati complessivamente per vari tipi di reato. L'impegno delle forze dell'ordine è comunque stato massiccio è ha visto anche l'utilizzo di droni ed elicotteri. In totale sono state controlalte 59.169 persone e 23.512 esercizi commerciali: 24 i titolari di negozi sanzionati per non aver rispettato le direttive del Dpcm, 5 le chiusure. (a.belt)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

