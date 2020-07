Non è considerato tra i promotori dell'associazione a delinquere, ma ne è ritenuto uno degli ingranaggi essenziali. È P.M., 63enne trevigiano titolare della TuttoPratiche, l'agenzia che non solo creava la documentazione falsa per ripulire i veicoli rubati, ma che operava attivamente per rassicurare e rabbonire i clienti quando subodoravano qualche problema. L'uomo è stato indagato e dopo la perquisizione di mercoledì nell'ufficio di piazza delle Istituzioni sono state sequestrate 200 carte di circolazione in bianco e le relative targhe. Materiale che si suppone fosse pronto a essere impiegato per altre truffe, poiché l'agenzia era di fatto la base operativa da cui partivano le falsificazioni documentali. Una sede dalla posizione particolare, a pochi metri da questura, guardia di finanza e Agenzia delle entrate che P.M. sfruttava per dare maggior credibilità agli affari. «È tutto in regola, guarda chi abbiamo accanto» ripeteva ai clienti che si trovavano in mano l'auto senza però i certificati di proprietà e immatricolazione in ritardo di mesi, quando Valle e Bortoluzzi troncavano i contatti. Il 63enne è stato interdetto dall'attività di pubblico servizio e ulteriori indagini sono in corso sulla documentazione raccolta.

