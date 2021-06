Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOTREVISO Boom di bocciati in seconda superiore. L'effetto dell'onda lunga dell'emergenza Covid sulle pagelle dei ragazzi è terminato. L'anno scorso erano stati tutti promossi in modo automatico. A partire da quelli di prima. Si era deciso così dopo l'esplosione dei contagi e il conseguente lockdown totale. Adesso, invece, le bocciature sono state sbloccate. Ed è arrivata subito la resa dei conti. Le scuole hanno visto aumentare i non...