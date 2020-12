LA SCOMPARSA

TREVISO Per molti è stato il padre della sanità trevigiana, l'uomo che ha lanciato il Ca' Foncello nel panorama regionale e nazionale, il maestro di una lunga serie di direttori delle Usl che in questo periodo stanno affrontando l'epidemia da Covid e il manager che da una parte ha avviato la collaborazione con la facoltà di Medicina dell'Università di Padova e dall'altra ha salvato l'ospedale di Motta di Livenza trasformandolo in un centro riabilitativo di alta specializzazione. Lo ha detto anche il governatore Zaia: «Lui era la sanità».

FINE IMPROVVISA

Domenico Stellini, ex direttore generale dell'Usl di Treviso, se n'è andato ieri notte all'età di 85 anni. Tutto è accaduto improvvisamente, nella sua casa a Monigo. Il dottore si era alzato dal letto verso le due per raggiungere il bagno. E qui è stato colpito da un infarto. La moglie Silvana Agostini, a lungo primario della Pediatria del Ca' Foncello, l'ha trovato riverso a terra. I soccorsi sono scattati immediatamente. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. L'ex direttore generale è mancato nel pronto soccorso del suo ospedale. Se n'è andato così uno dei pezzi più importanti della storia della sanità trevigiana. In molti ora auspicano che possa essere ricordato attraverso l'intitolazione di uno dei padiglioni della nuova cittadella sanitaria di Treviso. «Sono sicuro che le istituzioni sapranno ricordare come merita una persona che ha dato così tanto alla città e a tutto il territorio», sottolinea Sergio Novello, uno dei suoi più stretti collaboratori. Stellini era nato nel 1935 a Cancello ed Arnone, comune della provincia di Caserta (Campania), da una famiglia di origini friulane. Era stato il servizio militare, svolto come ufficiale medico, a portarlo in Veneto. Dopo la laurea in Medicina ottenuta a Padova nel 1961, si era specializzato prima in Otorinolaringoiatria e poi in Chirurgia plastica, Igiene e Medicina legale. Era approdato al Ca' Foncello nel 1963, prima come assistente del professor Chinaglia in Chirurgia e poi del professor De Vido in Otorinolaringoiatria. In quegli anni si impegnò anche nei problemi sindacali della categoria medica, divenendo vice-segretario nazionale dell'Anaao. Per alcuni anni, inoltre, fu professore associato di Medicina legale all'Università di Trieste.

LUNGA CARRIERA

Nell'ambito della sanità trevigiana ha ricoperto diversi ruoli: direttore dell'ospedale, direttore sanitario e, infine, direttore generale dell'Usl di Treviso dal 1995 al 2002. E' stato in questo periodo che è diventato il padre del Ca' Foncello, assieme al presidente Vittorino Pavan. Stellini ha riorganizzato l'ospedale rendendolo moderno sia dal punto di vista medico che organizzativo. Ha fatto approdare a Treviso unità come quelle di Cardiochirurgia e Neurochirurgia, facendo diventare il Ca' Foncello uno dei primi riferimenti regionali. Di pari passo, ha sostenuto e accompagnato la nascita del Suem e dell'elisoccorso. In più, ha avviato la cosiddetta scuola trevigiana dei direttori delle Usl: da Claudio Dario, suo successore, a Francesco Benazzi, attuale direttore generale dell'Usl della Marca, fino a Giorgio Roberti, Giuseppe Dal Ben, Claudio Tessarin e così via. Dopo la direzione generale dell'Usl di Treviso, nel 2002 ha assunto la direzione dei servizi sanitari della Regione. E' stato inoltre collaboratore del ministero della Sanità e dal 2006 al 2009 presidente dell'Ordine dei medici di Treviso. Tutte attività che nel 2006 sono state riconosciute anche dal Rotary attraverso l'assegnazione dell'attestato Paul Harris Fellow, la massima onorificenza rotariana. Stellini lascia la moglie Silvana Agostini, già primario della Pediatria del Ca' Foncello, e due figli: Edoardo, direttore del dipartimento di Clinica odontoiatrica all'Università di Padova, e Pietro, dirigente in Regione. Il funerale verrà celebrato giovedì nella chiesa di Monigo.

Mauro Favaro

