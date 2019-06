Se la casa di riposo apre agli studenti: il camp con i nonni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IDEATREVISO Un grande, vecchio albero sorridente che con i suoi possenti rami sostiene e fa divertire decine di bambini e ragazzi. Perché, alla fine, siamo tutti nani sulle spalle di giganti. È questa l'immagine scelta per il centro estivo organizzato all'interno della residenza per anziani Casa Tomitano Boccassin di Motta di Livenza. Qui i giovani tra i 6 e i 12 anni incontreranno quelli che potrebbero essere i loro nonni, o che magari lo sono per davvero. Sono previsti confronti sulla vita di un tempo, sui giochi di una volta e anche...