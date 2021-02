L'INTERVISTA

TREVISO «Se va in porto l'operazione della Regione di acquistare i vaccini al di fuori della fornitura Arcuri, noi siamo pronti a vaccinare tutti in quattro mesi, lavorando anche di notte». Francesco Benazzi è risoluto. A quasi un anno dall'esplosione della pandemia il direttore generale dell'Usl 2 rileva la crucialità del momento, con una svolta che mai come ora sembra a portata di mano. La struttura è pronta a uno sforzo che sulla carta appare immane, ma la volontà è di fare al più presto.

Saranno rispettate le tempistiche della campagna di vaccinazione della popolazione?

«Al momento dico che le possiamo rispettare senza problemi. Contiamo molto sulla Regione e sull'operazione di acquistare vaccini al di fuori della fornitura Arcuri. Non è la prima volta che il presidente Luca Zaia interviene a risolvere una situazione problematica: penso a quanto successo durante la prima ondata in un momento difficile per la carenza di dispositivi, di ventilatori. Se l'operazione andasse in porto darebbe un'accelerazione fondamentale. Abbiamo una macchina da guerra pronta a mettersi in moto. Se arrivano le dosi, vacciniamo tutti nel giro di quattro mesi, a costo di lavorare anche di notte. Abbiamo l'obbligo morale di vaccinare il maggior numero di persone possibile e al più presto. Perché non vogliamo più vedere persone morire di Covid, né persone che si ammalano. Non dimentichiamo che il virus in molti casi ha degli strascichi che si protraggono nel tempo».

Come le è sembrata la situazione nelle città?

«Mi sembra che rispetto allo scorso fine settimana la situazione sia un po' migliorata. Sabato sono passato in Calmaggiore: era stracolmo di gente. E mi riferiscono che la situazione sia più o meno la stessa anche negli altri centri della provincia. Ma almeno ho visto che, anche se ravvicinate, le persone indossano tutte la mascherina. A parte qualche irrecuperabile che dopo un anno non ha ancora capito che deve coprire anche il naso: è importante la protezione di tutte le vie respiratorie. Mi preoccupano molto i giovani durante l'aperitivo: distanziamento sparito, mascherine abbassate per bere lo spritz o per fumare. Così non va bene. Dobbiamo evitare una nuova ondata, perché significherebbe arrivare fino a maggio. Lo dico pensando anche alle attività produttive: non possiamo permetterci di tornare in zona arancione. Non possono chiudere ancora».

A proposito di giovani, avete riscontri dell'incidenza della ripresa delle lezioni in presenza sull'andamento dei contagi?

«Devo dire di sì. Abbiamo registrato quattro ricoveri in terapia semi-intensiva di persone dai 50 ai 57 anni, con figli alle superiori. Sono stati contagiati quasi sicuramente da loro. Il problema non è tanto la scuola, quanto gli assembramenti prima e dopo le lezioni. Ragazzi, mettetevi una mano sulla coscienza: mettete a rischio la vita non solo dei vostri nonni, ma anche dei vostri genitori».

Sul fronte dei numeri di contagi e ricoveri ha inciso anche la cosiddetta variante inglese?

«Dov'è stata rilevata, nel distretto dell'Asolano, c'è stata una più alta incidenza, perché il virus si propaga più rapidamente, e a un aumento di contagi corrisponde un aumento di ricoveri. Il rapporto è quasi matematico: ogni venti contagiati, un ricovero».

Preoccupano molto anche le varianti sudafricana e brasiliana.

«Al momento non c'è nessun caso nella Marca, né in Veneto. Ma le persone si spostano, quindi non si può mai dire. Noi comunque non ci faremo trovare impreparati: il dottor Rigoli è già al lavoro con l'istituto zooprofilattico sul fronte dell'identificazione e poi su quello del tracciamento dei contatti. Con la variante brasiliana è importante intervenire tempestivamente perché a quanto pare è più pericolosa: è molto aggressiva e colpisce persone più giovani. Noi siamo fortunati perché abbiamo un campione come Rigoli: contiamo molto sulla sua competenza e professionalità».

