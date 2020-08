«Ormai manca poco all'inizio della scuola, ma già da settimane, nelle scuole, dirigenti e addetti alla sicurezza girano con il metro in mano ragionando sui centimetri avendo dovuto recepire le attuali disposizioni. La questione è stata impostata meramente come una questione di spazio, in modo da rasentare il grottesco e l'assurdo soprattutto per la Scuola dell'Infanzia e la Primaria. Premesso che lo spazio è esso stesso un educatore, dobbiamo riflettere sul fatto che fare scuola, soprattutto coi più piccoli, in spazi decontestualizzati, non pensati, non personalizzati, non funziona» denuncia in una lettera un gruppo di insegnanti di Treviso della Cisl. «Per aumentare lo spazio disponibile a contenere quanti più bambini possibili in sicurezza, succederà che le aule attuali saranno svuotate dei necessari arredi per i materiali di lavoro. Sarebbe lecito chiedere al chirurgo di operare in sala operatoria e obbligarlo ad andare a prendere gli strumenti necessari nell'atrio o nel sottoscala o in un'altra sala operatoria?

La soluzione all'emergenza delle classi pollaio non è aumentare lo spazio del pollaio insomma, ma pensare a delle misure alternative, come lo sdoppiamento delle classi oltre i 20 studenti».

«La didattica a distanza è stata un'esperienza costruttiva ma ha dimostrato che esistono ostacoli strutturali che gravano sui più piccoli e sui più indifesi. Alla politica, chiediamo di mettere in campo un organico straordinario di docenti emergenza Covid 19 che permetta di sdoppiare le classi, finanziare i corsi di recupero anche dal primo ciclo e protrarli per il tempo utile, assicurare la copertura per la totalità delle ore degli alunni disabili».

