IL QUADRO

TREVISO Cresce il numero di contagi tra bambini e ragazzi in provincia. Con 152 positivi minorenni, oltre 530 bambini e ragazzi in isolamento e 36 scuole con casi di positività, la Marca ha le cifre più alte del Veneto quanto a contagi in età scolare.

I NUMERI

Sono 152 i giovani che frequentano le scuole trevigiane, dagli asili alle superiori, attualmente positivi al coronavirus. La fascia più colpita è quella delle superiori: 61 casi tra i 14 e i 19 anni (il 7% di tutti i contagi registrati oggi nella Marca). Seguono a ruota gli asili: 43 casi tra i bambini con meno di sei anni. In mezzo ci sono le elementari e le medie. Nel primo ordine di scuola, tra i sei e i dieci anni, sono emerse 27 positività. Nel secondo, dagli 11 ai 13 anni, si è a quota 21. Non tutti questi casi hanno fatto scattare la quarantena per intere classi. Dipende da molti fattori. Se l'alunno o lo studente contagiato non ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti la conferma della positività, ad esempio, non si ricorre all'isolamento di tutti i suoi compagni di classe. Così come non scatta la quarantena per l'intera classe se il caso positivo evidenzia una bassissima carica virale. Il servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Usl della Marca decide di volta in volta. Nonostante questo, però, aumenta il numero di ragazzi posti in isolamento precauzionale. Ad oggi sono esattamente 36 gli istituti trevigiani che hanno registrato almeno un caso di coronavirus. E questo ha fatto scattare la quarantena preventiva per una ventina di sezioni. Al momento sono 531 gli studenti costretti a casa in attesa del responso definitivo del tampone. Oltre un quarto dei 1.965 bambini e ragazzi messi in quarantena nell'intero Veneto. Come sta accadendo per il numero complessivo dei contagi, nessun'altra provincia veneta registra numeri così elevati. Ai giovani, poi, vanno sommati i docenti e gli operatori scolastici. Attualmente ce sono 33 in quarantena nella Marca. Da lunedì, però, le cose potrebbero cambiare.

I CONTROLLI IN CLASSE

Dall'inizio della prossima settimana l'Usl inizierà a eseguire i tamponi rapidi direttamente nelle scuole. In caso di positività di uno studente scatteranno immediatamente i test veloci per tutti i compagni di classe. Gli esiti arriveranno nel giro di pochi minuti. Se saranno negativi, a parte l'isolamento del caso positivo che ha fatto partire i controlli, la classe potrà continuare a frequentare la scuola senza alcuna limitazione. In questo modo le quarantene di intere sezioni dovrebbero drasticamente ridursi. Definita la procedura. Lunedì ai ragazzi verranno distribuiti dei moduli che dovranno essere restituiti firmati dai genitori: servono per autorizzare l'Usl ad effettuare i tamponi per verificare possibili situazioni di rischio. La segnalazione verrà fatta dalla scuola direttamente all'Usl che invierà medici e infermieri per effettuare il test rapido. «È un passo fondamentale per evitare il lockdown delle scuole», spiega Francesco Benazzi, direttore generale della Usl. Tanto più che il rischio di contagi direttamente all'interno di una stessa classe non sembra essere elevato. Ad oggi negli istituti della Marca è emerso un solo focolaio: quattro casi di positività in una sezione di una scuola superiore del distretto di Asolo. L'Azienda sanitaria e l'Ufficio scolastico di Treviso hanno già iniziato a raccogliere le autorizzazioni dei genitori, indispensabili per procedere con i tamponi rapidi in caso di necessità. «Stiamo inoltre mettendo a punto un piano per rendere l'esecuzione del tampone il meno invasiva possibile annuncia Roberto Rigoli, direttore dell'unità di Microbiologia di Treviso e coordinatore di tutti i centri del Veneto ci sono sistemi che consentiranno di fare dei tamponi meno profondi, senza incidere sulle analisi». Si guarda soprattutto ai più piccoli. Oltre al tampone tradizionale, composto dal lungo cotton fioc, ci sono anche dei baby tamponi più corti, che vengono eseguiti semplicemente passandoli all'interno delle narici. In prospettiva, inoltre, si sta lavorando pure su bastoncini di cotone da masticare per alcuni secondi. E, soprattutto, sui test della saliva, che al momento non sono ancora pronti. «Ma il lavoro è incalzante tira le fila Rigoli e ci sono elementi concreti che ci fanno sperare di poterli introdurre quanto prima».

Mauro Favaro

