SCUOLA TREVISO Vuole la uno, la due o la tre? La frase che ha reso famoso Mike

SCUOLATREVISO Vuole la uno, la due o la tre? La frase che ha reso famoso Mike Bongiorno sta terrorizzando gli oltre 7.700 studenti trevigiani che in questi giorni devono affrontare l'orale, l'ultima fatica della maturità. Ieri sono stati i ragazzi del liceo linguistico Canova i primi a collaudare il nuovo esame con le tre buste chiuse. «Sembra di fare un quiz dicono i maturandi fino a una settimana fa i professori non sapevano ancora bene come fosse organizzato. E nemmeno noi, di conseguenza». L'INNOVAZIONENon c'è più la tesina....