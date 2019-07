SCUOLA TREVISO L'attesa adesso è davvero finita. Non sono mancate le proteste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLATREVISO L'attesa adesso è davvero finita. Non sono mancate le proteste di un genitore che a causa dell'inghippo con i voti telematici ha dovuto rimandare la partenza per le vacanze per riuscire a iscrivere il proprio figlio alle superiori. Ma alla fine il nodo informatico è stato sciolto. Ieri anche i ragazzi del terzo anno della scuola media Stefanini hanno potuto vedere i tabelloni con i risultati degli esami. Con i risultati giusti, questa volta. I quadri, infatti, erano già stati pubblicati nell'area riservata del sito internet...