IL MONITORAGGIO

TREVISO Occhi puntati sugli oltre 1.800 ragazzi cinesi che frequentano le scuole della Marca. Così come sulle loro famiglie. Gli istituti hanno avviato un monitoraggio specifico nell'ambito dell'allerta per il coronavirus. Alle scuole è stata inviata la circolare ministeriale sui controlli e le misure da seguire.

Se qualche studente ha trascorso di recente un periodo in Cina, scatta immediatamente la segnalazione all'Usl della Marca. E lo stesso accade anche se si viene a sapere che qualche familiare degli studenti è appena rientrato dal Paese dell'oriente. Una volta ricevuta la segnalazione, il servizio Igiene e sanità pubblica contatta direttamente le famiglie per seguire l'andamento delle loro condizioni di salute nei 14 giorni successivi al rientro, periodo di incubazione della malattia, e per verificare l'eventuale presenza di sintomi, come febbre, tosse o altri problemi respiratori. A quel punto sono gli specialisti dell'Usl a decidere se i ragazzi possono continuare ad andare a scuola o se metterli in isolamento domiciliare.

LE SEGNALAZIONI

«Dallo scorso dicembre sono rientrati dalla Cina diversi studenti. Ogni situazione del genere è stata segnalata all'azienda sanitaria spiega Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso il ministero ha previsto una sorta di quarantena volontaria. I bambini e i ragazzi che rientrano dall'oriente, in altre parole, possono rimanere a casa per 14 giorni in modo giustificato». Non ci sono obblighi formali. Ma il consiglio è chiaro: tutti gli studenti di ritorno dalla Cina verranno caldamente invitati a seguirlo. L'ufficio scolastico di Treviso ha inoltrato a tutti gli istituti le circolari del ministero della Salute, la nota della Regione e le indicazioni operative messe nero su bianco dalla stessa Usl della Marca.

L'INTERVENTO DELL'USL

«C'è un sistema di sorveglianza attiva nei 14 giorni successivi al rientro degli studenti, o di loro familiari, che sono stati in Cina conferma Leonardo Claudio Gulotta, preside dell'istituto comprensivo Serena di Treviso segnaliamo ogni rientro dalle zone considerate a rischio. Ma non siamo medici. È l'Usl che ci dice se e quando possiamo riammettere a scuola chi è appena tornato da un periodo trascorso in Cina». «Siamo pronti a segnalare all'Usl tutti gli spostamenti che riguardino le zone considerate a rischio aggiunge Mariarita Ventura, preside del liceo Canova in seguito alle verifiche interne, comunque, ad oggi non abbiamo studenti che nell'ultimo periodo sono stati in Cina».

I LIVELLI DI ALLERTA

Sono tre i livelli di allerta per il coronavirus previsti dall'azienda sanitaria trevigiana in via precauzionale per chi rientra dall'Oriente. In caso di assenza di sintomi simil-influenzali si procede con il semplice controllo della febbre per 14 giorni. Le famiglie sono tenute a comunicare quotidianamente la temperatura al servizio Igiene e sanità pubblica, ma nel frattempo i ragazzi in questione possono continuare ad andare a scuola senza problemi. Con una sintomatologia non grave, lieve febbre o tosse, scatta l'isolamento a casa per 14 giorni, e di pari passo la sospensione dalla frequenza delle lezioni, con l'eventuale invio dei tamponi faringei al centro di Microbiologia di Padova per verificare la presenza del nuovo coronavirus. Se i sintomi e i problemi respiratori sono importanti, invece, c'è direttamente il ricovero nell'unità di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso.

«Nelle nostre scuole abbiamo fatto una mappatura dei ragazzi che hanno contatti con la Cina per motivi familiari rivela Gulotta per quanto possibile, controlliamo anche eventuali spostamenti di componenti dei nuclei familiari, segnalandoli all'Usl. Si tratta di misure di prevenzione per fugare eventuali dubbi, salvaguardando la salute di tutti». Nelle circolari inviate alle famiglie degli studenti sono stati anche indicati i numeri utili ai quali rivolgersi in caso di necessità. A cominciare dal 1500, il numero attivato direttamente dal ministero della Salute per rispondere alle domande sul nuovo coronavirus cinese.

Mauro Favaro

