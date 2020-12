IL PIANO

TREVISO Scartato il ritorno a scuola in presenza dopo le vacanze di Natale per il 75% degli studenti delle superiori. Il sistema di trasporto, costretto a viaggiare con carichi dimezzati, non potrebbe reggere un simile afflusso già dal 7 gennaio. E così si è scelto di far scendere la quota degli studenti in presenza al 60%, per poi alzarla gradualmente fino ad arrivare al 75% alla fine di gennaio. E' questo lo schema uscito dall'incontro di ieri tra il prefetto Maria Rosaria Laganà, la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, Barbara Sardella, il presidente di Mom, Giacomo Colladon, il presidente della Provincia, Stefano Marcon, e i sindaci dei comuni che ospitano le superiori. Ora la proposta verrà inoltrata a livello governativo. In termini assoluti, per la Marca vuol dire tornare a muovere non più 30mila ma circa 24mila studenti. Un numero che consentirebbe a Mom di rispondere subito a tutte le necessità, rispettando le misure di prevenzione, a partire dal riempimento di metà dei posti omologati.

L'ACCORDO

«C'è stato un accordo generale sulla necessità di organizzare una ripartenza più contenuta, limitando inizialmente la didattica in presenza fa il punto Colladon partire dal 60% per poi salire fino al 75% alla fine di gennaio è la cosa più saggia. Ci permetterà di capire come e quanto verranno usati i mezzi pubblici. All'inizio basteranno i 40 mezzi aggiuntivi che, in base agli accordi con le società di autoservizi private, usavano già a settembre. Non sarà un problema reperirli. Intanto avremo il tempo tecnico per capire come riorganizzare il servizio per arrivare al 75%. In una ventina di giorni capiremo quanti bus in più serviranno». Ad oggi si lavora su una quota di abbonati pari a 25mila studenti. I numeri non sono ancora confermati, ma questo è l'orizzonte. Senza contare che la società serve anche scuole in altre province. Per i 40 mezzi in più Mom dovrà investire 217mila euro al mese. A fronte di un ritorno in presenza del 75% dei ragazzi, invece, servirebbero addirittura 120 mezzi in più (sempre a mezzo carico) per una spesa di quasi 500mila euro al mese. Con il nodo degli autisti: servono abilitazioni particolari non in possesso di tutti i conducenti di bus turistici. «Ho garantito che la Provincia metterà a disposizione della Mom un contributo speciale che possa garantire all'azienda la liquidità necessaria a far partire la collaborazione con i privati», assicura Marcon. La ripresa graduale ha trovato d'accordo anche l'ufficio scolastico. «Alla luce delle condizioni dei trasporti, con le limitazioni attuali, la quota del 75% dei ragazzi in presenza è difficile da raggiungere» conferma Sardella.

LA CONTROPROPOSTA

Alcune scuole, oltre ai sindacati, vorrebbero spostare la ripresa delle lezioni dal 7 al 18 gennaio, così da avere un periodo cuscinetto per ridurre il rischio di contagi dopo le feste. «C'è preoccupazione per la situazione sanitaria sottolinea la dirigente dell'ufficio scolastico oltre al timore per i contagi, però, gli insegnanti hanno anche un grande desiderio di tornare a far lezione in presenza». Intanto resta caldo il caso dell'insegnante dell'elementare Giovanni XXIII di Treviso che avrebbe detto ai bambini di non indossare la mascherina. Il prefetto attende una relazione dalla preside Lorella Zauli. E l'ufficio scolastico provinciale ha aperto un procedimento disciplinare. La diretta interessata verrà sentita a breve. In questi giorni l'insegnante non è a scuola. Se dovesse tornare in aula senza rispettare le misure di prevenzione contro il Covid, scatterebbe la sospensione cautelare.

Mauro Favaro

