Scuola per detenuti e adulti l'ipotesi ex Provveditorato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOTREVISO Dieci sedi principali e 48 secondarie sono troppe: il centro per l'istruzione degli adulti chiede al Comune una sede principale in città. Duemila e seicento studenti in media all'anno transitano dai corsi dei CPIA, Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti: gestire a livello logistico sedi distanti comporta uno spreco di tempo ed energie notevoli. Così la nuova dirigente Michela Busatto ha chiesto a Ca' Sugana e alla Provincia di provvedere ad una sede principale. Ma non è semplice recuperare un edificio adatto ad...