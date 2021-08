Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOTREVISO Cattedre da coprire con l'incognita Green Pass. Le sostituzioni rischiano di diventare un rompicapo. E il sindacato degli insegnanti chiede tamponi gratuiti per tutti i docenti, anche per quelli no-vax. Ci sono fino a 24 cattedre in un solo istituto in attesa di un insegnante supplente nelle elementari del trevigiano. Ne servono 24 nell'istituto comprensivo di Paese, che con sei primarie è il più grande del Veneto....