LA RIPARTENZA

TREVISO Le scuole superiori della Marca riapriranno i battenti giovedì 7 gennaio, tra due settimane esatte. Lo ha stabilito ieri la conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali, che ha visto accolta la linea di prudenza già auspicata dal presidente della Provincia, Stefano Marcon. Si partirà con la didattica in presenza per il 50% degli alunni e non con il 75% come inizialmente voluto dal Governo. Gli autobus saranno però già tarati su questa cifra e Mom potrà contare su un contributo straordinario di 500mila euro. «Vogliamo farci trovare pronti. Ripartire per tenere aperte le scuole, non per ritrovarcele chiuse dopo poche settimane» ha ribadito Marcon. Ieri intanto una serie di striscioni sono apparsi fuori dagli istituti di Treviso e Mogliano per mano di Studenti Medi, che puntano il dito proprio sul trasporto scolastico.

I NUMERI

«Almeno per la prima settimana, dal 7 al 14 gennaio, le lezioni in presenza riguarderanno il 50% degli alunni ha illustrato Marcon, ma con i mezzi di trasporto già tarati per portarne il 75%. Così avremo modo di testare sul campo il servizio e le relative necessità specifiche». Un'ipotesi che nei giorni scorsi aveva già caldamente auspicato anche il presidente di Mobilità di Marca, Giacomo Colladon, per poter avere una cartina tornasole delle reali movimentazioni degli alunni e capire come e quali linee e tratte potenziare. Specie dal momento che ogni mezzo può essere riempito solo a metà e che oltre ai bus di Mom ne potrebbero servire fino a 120 di ditte private esterne, come già avvenuto a settembre. «L'obiettivo è partire e non fermarci più. Per questo la prudenza è d'obbligo. La scuola deve tornare ad aprire e ad accogliere i suoi studenti in presenza, ma solo ed esclusivamente a fronte di una situazione in cui si possa garantire la massima sicurezza dal punto di vista sanitario ha proseguito il presidente della Provincia. La proposta avanzata dall'Unione delle Province è stata definita di buonsenso anche dal ministro Azzolina».

GLI AIUTI

Altra novità è la messa a disposizione di mezzo milione di euro che dalle casse della Provincia andrà a Mom. «Si tratta di un contributo straordinario che abbiamo deciso di stanziare per consentire all'azienda di avere un supporto finanziario e della liquidità immediata in un momento concitato e organizzativamente complesso come questo rincara Marcon. La quota sarà messa a disposizione entro la fine dell'anno. Speriamo naturalmente che verrà poi compensata con le risorse promesse dal Governo, stanziate ma non ancora arrivate».

LA PRESA DI POSIZIONE

Nel frattempo anche il contingente degli studenti è tornato a mobilitarsi. La Rete degli studenti medi e il comitato Priorità alla scuola di Treviso ieri mattina hanno affisso fuori da diversi istituti alcuni striscioni: «Il rientro il 7 gennaio è condizionato dalla disponibilità di mezzi di trasporto adeguati. Pochi bus e la colpevole mancanza di pianificazione dei trasporti, hanno portato alla sospensione della didattica in presenza in autunno. Senza contare l'inadeguatezza degli spazi, l'assenza di supporto psicologico e della relazionalità tra i ragazzi. A gennaio torneremo a muoverci se il diritto allo studio non tornerà a essere garantito».

Serena De Salvador

