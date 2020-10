(sds) I precari del mondo della scuola sono pronti a scendere in piazza per chiedere stabilità e dignità del lavoro. Lo faranno manifestando davanti alla Prefettura per richiedere un incontro al prefetto Maria Rosaria Laganà, dandosi appuntamento alle 15.30 di mercoledì. L'iniziativa è promossa dalle sigle sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals, Gilda Unams che chiamano a raccolta i precari con lo slogan Rendiamo stabile il lavoro, rendiamo sicure le scuole. In piazza dei Signori dopodomani i lavoratori si uniranno in un presidio con lo scopo di chiedere e ottenere un piano di stabilizzazione del lavoro all'interno delle scuole, da perseguire indicendo una serie di concorsi straordinari per le assunzioni. L'obiettivo è infatti stabilizzare, attraverso una prova orale e la valutazione dei titoli, i docenti con tre anni di servizio, «L'unico modo per garantire in tempi brevi e certi la copertura delle cattedre e la continuità didattica» spiegano. La stessa cosa è richiesta anche per quanto riguarda i ruoli di sostegno , stabilizzando con una prova orale i docenti specializzati, gli unici a poter garantire la continuità didattica agli studenti con disabilità. Si chiede anche l'avvio di percorsi abilitanti e di evitare svolgimento delle prove in presenza, che al momento escluderebbero tutti coloro che fossero in quarantena e aumenterebbero il rischio di contagio.

