Scuola di osteopatia sparita: docenti contro Bruniera

IL CASOTREVISO Sulla barricata non ci sono solo gli studenti. Ma pure molti docenti, che avanzano parte dei compensi per le ore di lezioni tenute alla Nuova Scuola di Osteopatia di Spresiano, in via Galvani, la cui attività didattica è stata sospesa improvvisamente, lo scorso gennaio, «in attesa di sapere - ha scritto il direttore della scuola e Paolo Bruniera, fisioterapista ed osteopata molto noto a Treviso, dallo scorso novembre trasferitosi in Spagna, a Malaga - come verranno riconosciuti i percorsi formativi dopo l'approvazione del Ddl...