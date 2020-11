IL CASO

TREVISO Il coronavirus è entrato in 219 classi delle scuole trevigiane. Tra queste, 70 sono state messe in quarantena a casa e 149 sono in auto-monitoraggio. Nei nidi, negli asili e in prima elementare scatta l'isolamento domiciliare dell'intera sezione nel momento in cui emerge anche solo un caso di positività.

Dalla seconda elementare in su, invece, la quarantena collettiva è prevista esclusivamente nel momento in cui vengono evidenziati almeno due contagi all'interno della stessa sezione. Se il caso è uno solo, con l'esito negativo di tutti gli altri tamponi eseguiti sui compagni di classe, si applica l'auto-monitoraggio.

AUTOMONITORAGGIO

Cosa vuol dire? Che i bambini e i ragazzi possono continuare a frequentare le lezioni in presenza, senza alcun tipo di limitazione. Sono però sospese tutte le attività extra-scolastiche fino a quando i tamponi di controllo non daranno nuovamente un esito negativo. Tra i gruppi in quarantena ci sono anche 6 piccoli che frequentano l'asilo nido comunale Il Giuggiolo di Paese. Qui un'educatrice è risultata positiva al coronavirus. Ora è in isolamento domiciliare. Il primo giro di screening sulle colleghe e sui bambini ha già dato esito negativo.

IL PROTOCOLLO

Come da protocollo, però, i piccoli devono rispettare la quarantena a casa. Dopo l'ulteriore controllo, se non emergeranno altri problemi, potranno rientrare al nido. Probabilmente il via libera arriverà prima della fine di questa settimana.

LA PROBLEMATICA

Proprio a Paese si è alzato il livello di guardia per quanto riguarda i dipendenti comunali. Oltre all'educatrice del nido, nei giorni scorsi era risultato positivo anche un impiegato dell'ufficio tecnico del municipio, che aveva preso parte a un battesimo, ancora prima che il Dpcm vietasse simili feste. Più un agente della polizia locale.

La settimana scorsa la caserma di via Olimpia è stata interamente bonificata. Tutti i colleghi dell'ufficio tecnico e della polizia locale sono già stati sottoposti al tampone.

Non sono emersi altri contagi. Il che rappresenta una buona notizia. Va specificato che i tre casi non sono collegati l'uno con l'altro sul piano epidemiologico.

IL PIANO

Per sicurezza, comunque, il sindaco Katia Uberti ha deciso di effettuare uno screening generale su tutti i dipendenti del Comune.

Il municipio ha stretto un accordo con il poliambulatorio Vitamedica, che ha sede proprio a Paese e che riesce a garantire lo screening di un intero ufficio nel giro di una mattina.

«Nei prossimi giorni verrà controllato anche il personale dei servizi sociali, dell'anagrafe e così via tira le fila il sindaco Uberti procediamo ai controlli per massima precauzione, in modo da limitare il rischio che ci possa essere un focolaio, con conseguente chiusura dei servizi».

