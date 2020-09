L'INCIDENTE

Un incidente avvenuto ieri sera in strada Sant'Angelo ha impegnato i vigili del fuoco nelle operazioni di ripristino di una conduttura del gas metano, ma non ha fortunatamente avuto conseguenze gravi per le persone rimaste coinvolte. A impattare sono state due automobili e marginalmente un autobus di servizio dell'azienda Mobilità di Marca, che si sono scontrati per cause attualmente al vaglio delle forze dell'ordine. Per più di un'ora in zona si sono svolte le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e di riparazione della linea del gas e successivamente la situazione, anche dal punto di vista dei rallentamenti, è tornata alla normalità.

L'IMPATTO

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 20.30 di ieri lungo via Sant'Angelo, l'arteria che attraversa l'omonimo quartiere a sud ovest della città. All'altezza di una traversa poche centinaia prima del sottopasso della tangenziale, in direzione del centro, le due autovetture e il pullman sono entrate in collisione per quella che, a una prima disamina, pare possa essere una mancata precedenza. Gli accertamenti in merito all'esatta dinamica e alle cause e responsabilità dell'accaduto sono tuttavia ancora al vaglio.

L'INTERVENTO

Sul posto è giunto il personale del Suem, ma gli occupanti dei mezzi non hanno fortunatamente riportato ferite serie. Ai pompieri è invece toccato il compito di intervenire per una perdita di gas. Una delle automobili è infatti finita contro una centralina del metano che si trovava a lato strada e che nell'impatto è stata danneggiata causando una fuoriuscita. La perdita è tuttavia stata tamponata scongiurando ogni ulteriore rischio.

