L'UDIENZATREVISO Andrea Berta è tornato in libertà. L'ambientalista 35enne di Treviso, arrestato sabato nel corso della manifestazione di protesta organizzata a margine del G20 di Venezia tra le fondamenta delle Zattere e il ponte dell'Accademia, è comparso ieri mattina di fronte al giudice Enrico Ciampaglia nel processo per direttissima che lo vede imputato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso con persone ancora da identificare....