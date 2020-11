LE STRATEGIE

TREVISO «La gift card e gli sconti? E' un'ottima possibilità. A Treviso ci provammo negli anni Novanta. E fu un successo» Così Giorgio Rossi, imprenditore di spicco nel commercio, legge la proposta del vicesindaco Andrea De Checchi per promuovere gli acquisti in città. «Credo che una forma di scontistica, fidelizzazione ma soprattutto un'attenzione ai parcheggi sia importante in questo momento così difficile». Inventare nuove formule, sottrarre fette d'acquisto ad Amazon è il tema che Treviso si è posta per questo Natale. In anticipo sulle recenti iniziative prese ad esempio dalla Francia. «Il commercio ha cambiato drasticamente pelle con il lockdown, e noi siamo chiamati a trovare nuove soluzioni. Ad esempio, oggi il giorno di maggiore vendita è il venerdì». Coin ha sviluppato nuove possibilità anticovid. Come, ad esempio, la videochiamata con personal shopper. «Il cliente videochiama il negozio, il personal shopper gli fa vedere fisicamente la merce e il punto vendita consegna direttamente a casa» spiega Monica Gagliardi direttore marketing di Coin.

LA SFIDA

Il tema vero è spingere il commercio nella città ed entrare nelle modalità telematiche che hanno avuto uno scatto incredibile durante la pandemia. «Se noi sappiamo cogliere i meccanismi dei colossi ispirandoci per cambiare la pelle del commercio cittadino, riusciamo a restare a galla». Coin ad esempio ha anche ideato il format Coin at home in cui, nelle dirette instagram, non dà spazio agli influencer ma ai professionisti e agli artigiani che ora non possono lavorare consentendo loro di farsi conoscere e di attivare una forma di marketing on line. A Padova Ascom ha cancellato il Black Friday, a Treviso l'appuntamento con lo shopping ultrascontato è diventato il black week. «Siamo partiti la scorsa settimana con i clienti fidelizzati e andremo avanti fino a domenica prossima». Gift card, scontistiche, black friday diluiti. «Il tema fondamentale è avere oggi la capacità di ripensare al commercio, valorizzando il cliente e il rapporto personale evitando le resse e consentendo ai negozi di lavorare in modalità sicura».

SERVE FANTASIA

Guido Pomini, referente trevigiani di Federmoda, ritiene che la fantasia italiana debba essere l'arma vincente per reinterpretare questa situazione. «Le armi tradizionali non bastano più. Le grandi giornate di supersconti rischiano di diventare un problema per la sicurezza e i contagi. Servono regole nuove». Pomini propone come arma l'e-commerce che è il vero futuro, ma anche il presente in tempo di pandemia. Ma per sottrarre quote ai grandi Moloch bisogna essere formati. «Sul Natale, dimentichiamo i pensieri complessi e proviamo ad usare la fantasia -propone- Il Natale rappresenta per il commercio l'ultima chance di questo spaventoso 2020. Non possiamo permetterci di perderlo o consegnarlo al mercato online senza prima averci provato». Il tema, secondo Pomini, è trovare un equilibrio sostenibile tra molti fattori considerati in contrasto nel caso auspicato di una riapertura. «Qualsiasi ipotesi allo studio potrebbe avere come obiettivo la libera circolazione delle persone per lo shopping natalizio e il contemporaneo mantenimento del distanziamento sociale in ogni luogo. Se esistesse veramente l'intenzione di andare in questa direzione, prima si inizia, più si potranno scaglionare gli acquisti». Pomini propone, sulla falsariga delle partenze intelligenti, gli acquisti intelligenti. «La fantasia potrebbe portarci ad uno shopping natalizio con giorni da bollino rosso e altri nero, con orari di apertura dei negozi intelligenti e con la mobilità (fatto salvo le attuali deroghe in vigore nelle zone rosse) perché no, legata alla lettera iniziale del nostro cognome. Le abbiamo accettate per la mobilità, perché non dovremmo accettarle per 20 giorni e garantirci un Natale in sicurezza con la possibilità di fare shopping sotto casa?». Sconti, carte fedeltà, anticipi di Natale. Le prossime tre settimane saranno definitive. «Quale che sia la formula, io confido anche nel senso di equilibrio delle persone -spiega Giorgio Rossi- perchè l'emergenza pandemica c'è. Ma se la sappiamo governare possano preservare commercio e salute».

Elena Filini

