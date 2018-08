Sciopero terminato: Ryanair spicca il volo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AEROPORTOTREVISO (mf) Dopo una giornata di passione, venerdì, emergenza finita al Canova. Lo sciopero di Ryanair, il secondo nel giro di meno di un mese, ha portato alla cancellazione di dieci voli, tra arrivi e partenze: due da e per Charleroi, due da e per Bruxelles e uno da e per Berlino. Alla fine sono rimaste a terra oltre 1.800 persone. Che però erano state avvertite per tempo. Nessuna di queste si è presentata al Canova. Ryanair le aveva già contattate, una per una, attraverso mail ed sms, dicendo che il volo non sarebbe partito....