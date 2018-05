Scintille fra Ca' Sugana e Contarina: ormai è rottura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROTREVISO È forse l'attacco più duro lanciato dal sindaco Giovanni Manildo a Contarina, partecipata che fino a pochi mesi fa era molto in linea con l'operato del Comune. Con una nota secca Manildo invita Contarina a trasformare i 3 milioni di utili in servizi per i cittadini. Ma Contarina ribatte prontamente. «Abbiamo investito 50 milioni per migliorare i servizi. L'utile serve per il beneficio della città. Il sindaco eviti di fare campagna elettorale a spese nostre».LE PRIME CREPEL'antecedente è l'assemblea di servizi di...