TREVISO Nessun taglio al sociale, nessuna sforbiciata ai fondi per le scuole paritaria. L'assessore al Bilancio Christian Schiavon tenta di chiudere la polemica nata in consiglio comunale attorno all'approvazione del bilancio Previsionale 2021. Tanti consiglieri di opposizione hanno evidenziato come, stando alle previsioni del prossimo anno, Ca' Sugana parrebbe togliere invece che aggiungere a un settore estremamente delicato. Ma Schivon non ci sta: «Non è così - ribatte - i numeri dicono altro».

«I fondi destinati al sociale inseriti nel bilancio di previsione - spiega - sono 11 milioni nel 2017 e 11,8 nel 2018, Giunta Manildo. Mentre dal 2018, con l'attuale Amministrazione sono stati previsti 12,4 milioni nel 2019 e 11,9 milioni nel 2020. Per il 2021 si prevedono 12,6 milioni. Numeri che, lo dicono i documenti ufficiali approvati in Consiglio Comunale, sono sempre stati superiori a quelli stanziati dall'Amministrazione di centrosinistra». Schiavon poi mette nel mirino la strategia adottata dall'opposizione: «Appare sbagliato e fuorviante confrontare i dati del bilancio previsionale con quelli del bilancio finale, che tiene conto delle variazioni e dei trasferimenti ricevuti nel corso dell'anno. Spiace constatare che le osservazioni si basino su presupposti quantomeno superficiali e pretestuosi».

L'assessore poi continua con i numeri: «I contributi che sono stati registrati nel bilancio del Comune nel corso del 2020 ammontano a 49.580.116,52 euro a fronte di una previsione iniziale di 14.188.028,33 euro. La differenza tra i due importi è dovuta a due fattori: i contributi di cui l'Amministrazione Comunale non era a conoscenza quando è stato impostato il bilancio ad ottobre 2019 e la reimputazione contabile al 2020 di contributi assegnati in anni precedenti (i contributi vanno iscritti nell'anno in cui si materializza la correlata spesa). Si parla di contributi alla data odierna in quanto è frequente l'assegnazione di contributi a ridosso di fine anno per i quali non è previsto lo stanziamento nel bilancio». Da questa osservazione Schiavon parte per dire che «non si può assolutamente dire che siano stati tagliati fondi al bilancio. Il totale dei contributi iscritti in bilancio per l'annualità 2021 ammonta a 38.220.256,55 euro di cui 23.157.146,81 euro che derivano per la re-imputazione di esercizi precedenti. Quindi è possibile sostenere che le previsioni di entrata 2021 derivanti da contributi non hanno subito una diminuzione rispetto all'anno 2020».

