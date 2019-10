Schianto sul tornante muore ciclista 40enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEVALDOBBIADENE Di chilometri ne aveva percorsi a migliaia, sempre in sella alla sua bicicletta con la quale aveva pure partecipato a diverse competizioni a livello amatoriale. Ma ieri mattina, mentre scendeva da Combai, è stato tradito da un tornante, ha perso l'equilibrio ed è scivolato sull'asfalto, andandosi a schiantare contro un'auto che stava procedendo in direzione opposta, risalendo la collina. L'urto sull'asfalto, nonostante il caschetto allacciato in testa, è stato violentissimo e nulla hanno potuto medici ed infermieri...