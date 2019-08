Schianto senza cinture: due morti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAVILLORBA Senza cinture si schiantano contro una barriera New Jersey del cantiere della Pedemontana Veneta di Villorba: i due occupanti, da quanto ricostruito dagli investigatori della Stradale di Treviso, sfondano il cristallo e volano sull'asfalto, riportando ferite che non gli danno scampo. Morti praticamente all'istante un 25enne e un 36enne di Spresiano. È il tragico bilancio dell'incidente accaduto ieri all'alba, pochi minuti dopo le 6, lungo la Statale 13 Pontebbana, in località Castrette e nelle vicinanze del kartodromo....