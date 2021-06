Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCHIANTOTREVISO Si indaga per omicidio stradale aggravato dopo i rilievi del terribile schianto che all'alba di ieri è costato la vita a Pier Giorgio Borga, 73 anni, per anni dipendente delle Poste Centrali di Treviso. L'incidente è avvenuto a Ca' Noghera, lungo la Triestina, in località Montiron. L'uomo, originario di San Donà di Piave, dove era tornato a vivere di recente, ha sempre vissuto a Treviso. Giunta la pensione, la decisione...