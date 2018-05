Schianto in moto a Vas: grave un 44enne di Villorba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEQUERO VAS Schianto in moto sulla Feltrina: strada chiusa per quai due ore. Ancora una domenica di passione sulla 348 a causa di un grave incidente. Il bilancio è di un centauro 44enne trevigiano di Villorba elitrasportato all'ospedale di Treviso in codice rosso con un grave politrauma. In serata la buona notizia: non viene giudicato in pericolo di vita.Erano le 15.30 circa quando F.B. che viaggiava in sella alla sua moto Bmw in direzione di Treviso ha perso il controllo del mezzo. Forse è stato tradito dalla strada che in quel...