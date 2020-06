LA DINAMICA

CARBONERA Un botto fragoroso ha squarciato la notte di via Brigata Marche e svegliato di soprassalto i residenti. Era il rumore di giovani vite andate in pezzi in uno schianto violentissimo, che non ha lasciato scampo a due ragazzi di 21 e 17 anni. Sono morti poco dopo l'una di martedì il marocchino Abdessamad Es-Safi di Mogliano e Mamadou Bassirou Balde, nativo della Guinea e residente a Biban di Carbonera. Erano rispettivamente conducente e passeggero dello scooter Kymco che la coppia aveva rubato poco prima in un'abitazione privata di Treviso. Il motivo di quel furto, la direzione dei due ragazzi e la puntuale ricostruzione delle ore precedenti il dramma sono tutt'ora al vaglio dei carabinieri incaricati delle indagini, cui spetterà il compito di chiarire ogni dettaglio della serata che ha portato al tragico epilogo.

L'INCIDENTE

All'1.20 della notte tra lunedì e martedì, in prossimità del civico 125 di via Brigata Marche, poco dopo il confine con Treviso e a pochi passi dall'ingresso di villa Passi, transita il veicolo guidato da Es-Safi. Dietro di lui sul sellino è seduto il 17enne. L'asfalto è viscido per le piogge cadute negli ultimi giorni, il mezzo procede a forte velocità. Solo uno dei due avrebbe calzato il casco. Il giovane marocchino affronta una semi curva a sinistra ma calcola male la traiettoria. Perde aderenza, sbanda sulla destra e impatta contro il cordolo del marciapiede. È il primo atto del dramma. Abdessamad non riesce a governare lo scooter, che viene proiettato in alto come una scheggia insieme ai due giovani. In quella parabola mortale trova a fermarlo bruscamente la cuspide di un muretto di cemento. Alto meno di un metro, blocca di colpo la corsa del veicolo e lo catapulta dall'altro lato della carreggiata, a ridosso della siepe che delimita la pista ciclabile. I corpi sono rimasti lì, tra il muro e il marciapiede. Immobili. Lo scenario che si para davanti a chi - svegliato dal fracasso - si affaccia alle finestre e corre in strada, è quello di un silenzio agghiacciante in cui il tempo si è fermato. Che la situazione sia drammatica lo si intuisce subito e la conferma si ha all'arrivo delle ambulanze. Per i due ragazzi non c'è nulla da fare. I carabinieri accorrono per i rilievi, mentre l'autorità giudiziaria viene informata dei decessi e autorizza la rimozione delle salme.

LE INDAGINI

Servono ore per identificare i due ragazzi. Il 17enne, in particolare, era senza documenti. Nel frattempo attraverso un controllo effettuato sulla targa del veicolo si risale al proprietario. È un uomo trevigiano che vive con la famiglia in via Castello d'Amore alle porte del centro storico. Apprende dai carabinieri che il suo scooter non è più parcheggiato sotto casa dove lo aveva lasciato. Si scopre così che le due giovani vittime quel mezzo lo avevano rubato, presumibilmente solo pochi minuti prima di percorrere gli ultimi, fatali, due chilometri. Mentre veniva svolto il duro compito di avvisare le famiglie è cominciata la ricostruzione dell'accaduto. Se la dinamica dello schianto sembra ormai chiara, lo stesso non vale per le ore precedenti trascorse da Es-Safi, residente con la famiglia a Mogliano in via Roma, e Balde, di Carbonera, nel centro di Treviso. Un'ipotesi è che i due, trattenutisi in città fino a tardi e senza altri mezzi per rientrare, abbiano rubato lo scooter e si siano diretti verso Carbonera dove il 21enne marocchino avrebbe dovuto lasciare l'amico per poi dirigersi - presumibilmente - a casa a Mogliano.

Serena De Salvador

