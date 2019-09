Schianto dei giostrai: il 20enne sempre in terapia intensiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN OSPEDALETREVISO È ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello Reyl Battistutti, il 20enne che nella notte di domenica della scorsa settimana era alla guida della Golf che, nel tentativo di sfuggire alle Forze dell'Ordine, ha speronato una Volante della Polizia mandandola a sbattere contro un marciapiede e causando il ferimento fortunatamente solo lieve degli agenti che si trovavano a bordo. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi e il giovane non risulta a tutt'oggi in grado di rispondere a qualsiasi tipo di...