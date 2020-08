L'INCIDENTE

TREVISO Una precedenza mancata, l'inevitabile impatto e un'auto che viene sbalzata e atterra su una fiancata. All'interno una donna intrappolata, che finisce all'ospedale come pure il conducente del secondo veicolo coinvolto. Entrambi sono rimasti feriti ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione, ma lo scenografico schianto ha tenuto ieri sera bloccato per un paio d'ore il tratto di viale Luzzatti in prossimità dell'incrocio con via Botteniga. La polizia locale sta ora vagliando i risultati dei rilievi per ricostruire con esattezza le cause che hanno portato allo scontro, ma non vi sarebbero dubbi circa una mancata precedenza in fase di immissione dalla strada laterale.

LA DINAMICA

L'incidente si è verificato poco dopo le 18 al bivio tra le due arterie, davanti alla caserma del Battaglione Cansiglio. A quell'ora bar e negozi della zona erano affollati e molti testimoni hanno assistito alla scena. Una Mercedes svoltando a sinistra da via Botteniga per immettersi in viale Luzzatti non ha rispettato la precedenza nei confronti dei veicoli che sopraggiungevano dal viale stesso. Fra questi una Alfa Romeo Mito, che si è vista tagliare la strada all'improvviso mentre procedeva in direzione del centro di Treviso. Inevitabile lo scontro, che ha visto l'Alfa finire fortemente danneggiata nel centro della carreggiata e la Mercedes proiettata in alto per poi piombare sull'asfalto dal lato della fiancata guidatore. Lunghe e complesse le operazioni di soccorso, proprio a causa delle difficoltà nel recuperare la persona alla guida intrappolata nell'abitacolo.

DUE RICOVERI

Il bilancio finale è stato di due feriti. C.E., un 24enne residente a San Biagio di Callalta, è stato trasferito all'ospedale per essere visitato e medicato. Peggio è andata a B.S., donna di 41 anni di Volpago del Montello che è invece stata ricoverata in media gravità per alcuni traumi riportati. Sul posto insieme al personale medico sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti e rimuovere i veicoli incidentati. Alla polizia locale è invece spettato il compito di eseguire i rilievi per capire le circostanze in cui l'incidente si era verificato. L'impatto ha congestionato il traffico nella zona limitrofa, tornato alla normalità dopo le 19.30.

