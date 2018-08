Schiacciato dal robot al rientro dalle ferie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIASALGAREDA Lì proprio non ci doveva stare. Non ci poteva stare. Almeno non con il macchinario in funzione. Ed è proprio questo il mistero. Come mai un operaio specializzato, con 12 anni di esperienza alle spalle, si trovasse nel punto sbagliato nel momento sbagliato: nell'area di lavoro del braccio meccanico del reparto imballaggio. Entrando in funzione lo ha travolto in pieno, schiacciandolo all'altezza del torace e della testa, uccidendolo praticamente sul colpo. Erano le 6.17 di ieri mattina, e nessuno, nemmeno i soccorritori...