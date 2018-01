Scattano i saldi: «Ogni famiglia spenderà circa 360 euro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOTREVISO Da oggi i cacciatori di affari potranno scatenarsi anche nella Marca: questa mattina, infatti, scattano i saldi invernali. Per l'acquisto a prezzo scontato ci sarà tempo fino al 31 marzo (ovviamente spetterà ai singoli commercianti decidere fino a quando far durare la svendita). «Alcune previsioni parlano di una spesa di circa 165 euro pro capite e 360 euro a famiglia, in leggera crescita rispetto al dato dell'anno scorso, poi confermato anche a consuntivo sottolinea Guido Pomini, presidente del Gruppo Moda di...