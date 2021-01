LE PROMOZIONI

TREVISO Arrivano i saldi: ufficialmente da oggi, da lunedì in zona gialla. E, contrariamente a un presunto calo medio del 25% per famiglia, potrebbe invece bissare il successo di agosto. Federmoda ci crede. «Sono saltate tutte le previsioni: in Lombardia ad esempio hanno funzionato. Speriamo avvenga lo stesso nella Marca» ragiona Guido Pomini, referente trevigiano. «Il limite più grosso era quello della scarsa mobilità. Saltato quello dopo il decreto di riposizionamento in zona gialla, potremmo avere qualche bella sorpresa». Veneto ed Emilia Romagna, le uniche due regioni che hanno scelto di posticipare i saldi al 30 gennaio, di fatto potrebbero essere ripagati. «A dicembre ci chiedevamo se fosse stata una buona decisione. Oggi possiamo dire che è stata una decisione fortunata ma, insieme, oculata». Per i negozi è un momento importantissimo, una sorta di ultima chiamata. «I magazzini sono pieni: bisogna assolutamente alleggerire i volumi. Personalmente agosto è stato un mese proficuo e ritengo anche febbraio possa esserlo. La domanda e l'offerta si incontrano su range più modesti. Ma in questo momento è inevitabile».

QUINDICI GIORNI PER CAPIRE

Vedere comunque uno spiraglio è un segnale psicologico importante. «Siamo in una situazione di limbo. Tutti si chiedono cosa succederà. Viviamo in un perenne condizionale. E l'incertezza di Governo getta ulteriore benzina sul fuoco dell'insicurezza». I risultati delle altre regioni tuttavia autorizzano a sperare: Federmoda Treviso spiega che i prossimi 15 giorni saranno determinanti per capire l'andamento. E allora: che saldo sia. Per comprare un capo desiderato, per regalarsi un momento di bellezza nelle giornate tutte uguali, per uscire anche semplicemente di casa. I negozi si stanno preparando con la stretta osservanza ai Dpcm e con il numero contingentato di persone. E tuttavia mai come quest'hanno il saldo arriva sull'onda lunga di ribassi e promozioni già iniziate da dicembre. Perchè quest'anno il vero trend è stato il saldo mascherato .Obbligato per i negozi. «Le maison fanno già ribassi sui siti, perchè il consumatore dovrebbe acquistare da noi a prezzo pieno?» spiegano i negozianti. La Regione ha infatti autorizzato le vendite promozionali, di solito vietate nel mese precedente. Per sostenere la ripartenza e la ripresa del sistema commerciale nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza e adottando una linea di apertura e liberalizzazione del mercato. La ratio è che la combinazione tra saldi invernali 2020 e il permesso a effettuare le vendite promozionali consentiranno così ai consumatori di fare acquisti a prezzi contenuti per una durata complessiva di tre mesi.

CALENDARIO CONFUSO

Oggi in effetti il calendario dei saldi è quanto mai confuso: in Basilicata e in Lazio sono partiti subito. In tutto questo chi ci capisce poco è il consumatore e anche le imprese si fanno prendere dal momento e fanno scelte più dettate dalla contingenza che non da strategie definite. L'evoluzione delle ordinanze è talmente sclerotica che anche una norma come quella dei saldi è difficile che possa accontentare tutte le persone. Il ribasso immediato segue dunque la logica di un comparto in difficoltà, con magazzini pieni e senza la possibilità di ristori. Il mondo moda in Italia nel 2020 ha ridotto del 40% il fatturato, passando da circa 56 miliardi a 32. Anche per questo le maison non sono state a guardare, iniziando a praticare saldi sulle piattaforme online anche prima di Natale. L'esempio più clamoroso? Prada che grazie ad una promozione targettizzata, ha venduto articoli di magazzino al 50 e anche 60%. Questo ha di fatto obbligato i negozi a fare lo stesso, perchè se l'acquirente trova l'articolo in saldo sul sito, in negozio chiede lo stesso tipo di promozione. (ef)

