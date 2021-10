Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOTREVISO Via libera al provvedimento per la sospensione del primo medico di famiglia del trevigiano non ancora vaccinato contro il Covid, senza un valido motivo. Si tratta di una dottoressa in servizio nella zona di Oderzo. Sul fronte degli infermieri, di pari passo, l'Ordine delle professioni infermieristiche di Treviso ha timbrato la censura per 4 iscritti che sui propri social hanno sostenuto posizioni anti-scientifiche...