Scarica il referto sul cellulare scopre di avere un tumore

LA PROTESTATREVISO Ha scoperto di avere un tumore mentre era da sola, guardando il referto scaricato sul proprio smartphone. Melanoma maligno, recitava la diagnosi. E a Simona, 44enne residente nella cintura urbana di Treviso, è caduto il mondo addosso. L'episodio risale al 21 luglio scorso. Dopo lo choc, la donna ha iniziato le cure. Ma allo stesso tempo ha scritto sia all'ufficio relazioni con il pubblico che all'unità di Anatomia Patologica del Ca' Foncello per fare in modo che non ci sia più nessuno che scopre di essere stato colpito da...