Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ODERZO«Muli, Muli»! Cori da stadio per il rieletto sindaco Maria Scardellato che trionfa alle elezioni amministrative entrando nel suo secondo mandato con il 69,83% dei voti. Quel diminutivo che risale alla sua infanzia, nato come dolce vezzeggiativo in famiglia, quel «Muli» che compariva sui volantini elettorali, le ha portato fortuna. Una vittoria su tutta la linea quella della Scardellato, che spazza qualsiasi dubbio. Marco De Blasi,...