IL CASOTREVISO «Questa? Mi serve per allenarmi: la lancio sui tronchi» - ha detto ai carabinieri il 17enne aspirante guerriero vichingo. In mano aveva un'accetta con 10 centimetri di lama e sul manico, tatuato in bella vista il Valknut, il nodo di Odino, insieme ad altri simboli e scritte. Ma la giustificazione del 17enne, pizzicato con la scure in un parco pubblico alla periferia di Treviso non è bastata a evitargli una denuncia. Il...