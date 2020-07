LA NOVITA'

TREVISO Educazione, design e filantropia: in Restera, lungo gli stessi perimetri dove un tempo sorgeva la sede di Edilforniture e oggi Anthropica realizza i suoi murales tra qualche mese arriverà, all'interno di un ampio recupero, l'ufficio italiano della fondazione Ayrton Senna. Flavio Borsato, architetto brasiliano 48enne e sua moglie Tatiana Filgueiras, si sono innamorati di Treviso e della Restera. E hanno deciso di aprire una sede italiana del loro studio di design di San Paulo, Estudiobola, più un laboratorio di ceramica in 3 D. Ma, insieme, avere un ufficio a Treviso per i progetti di educazione e sviluppo promossi dall'Istituto Ayrton Senna, nato per volere del celebre pilota e di cui Tatiana è vicepresidente.

«Abbiamo scoperto Treviso da qualche tempo - spiega Flavio -, io sono di origini venete: padre di Marostica e mamma di Asiago, emigrati a San Paulo. La mia azienda di design ha a che fare con il vasto mondo degli emigrati. In Brasile tantissimi cognomi sono veneti e la gente parla in dialetto». Estudiobola è uno degli studi più importanti di design di San Paulo. E da anni Borsato espone al salone del mobile di Milano e ha contatti con l'Italia. Qui Flavio e Tatiana hanno scelto di far crescere i loro figli, pur mantenendo lo studio a San Paulo. Dopo una serie di ricerche a Bergamo e in altre città del Nord, la scelta è caduta su Treviso per l'equilibrio tra dinamismo e qualità della vita.

La coppia ha rilevato all'asta la ex Edilforniture, che si trova proprio lungo la Restera. L'edificio, oggi completamente dismesso è un vuoto urbano che presto riprenderà vita. «Abbiamo affittato una casa qui vicino: quando scopri il Sile non lo lasci più. Per me era importantissimo avere aeroporti a distanza ravvicinata. E Treviso ci offre tutto ciò di cui necessitiamo. Speriamo solo di avere presto i permessi per iniziare i lavori di riqualificazione». Lo spazio diventerà quindi casa, laboratorio e ufficio per l'istituto nato dall'eredità del campione di Formula 1 venticinque anni fa. «Apriremo un ufficio - spiega Borsato -, ci sono ricercatori che vengono in Italia. Ad esempio, alcuni mesi fa nella sede di H-FARM mia moglie ha tenuto una conferenza con i ricercatori della ONG sullo sviluppo dell'educazione brasiliana. Mi fa piacere trovare una città viva anche sotto il profilo della street art. I miei muri saranno sempre a disposizione di Anthropica». (el.fi)

