Sbaglia manovra ai Battuti un'altra panchina distrutta

L'INCIDENTETREVISO Non hanno pace le panchine di Santa Maria dei Battuti. Dopo l'incidente di fine gennaio, quando un furgone in manovra, violando la zona a traffico limitato, ne distrusse una prima di scappare (verrà individuato e sanzionato meno di 48 ore dopo dalla polizia locale, che risalì al responsabile grazie alle immagini di videosorveglianza) ieri pomeriggio un'altra seduta ovale è stata mandata in frantumi. Una ragazza di 28 anni, residente in piazzetta e titolare di autorizzazione per accedere al garage, ha centrato in pieno con...