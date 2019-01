Sartor rilancia: «Interveniamo su caldaie e impianti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ECONOMIATREVISO «Nel livello Arancio i veicoli commerciali non sono coinvolti, ma lo saranno se il livello salirà a Rosso, dove verranno bloccati anche i furgoni diesel commerciali fino all'Euro 4. Ma diciamocelo: questi blocchi hanno la sola utilità di sensibilizzare sull'argomento. Per raggiungere gli obiettivi, invece, non servono a molto». Vendemiano Sartor, presidente provinciale della Confartigianato, dà voce a tante categorie che, in qualche misura, potrebbero essere coinvolte dall'ulteriore inasprimento dell'ordinanza antismog....