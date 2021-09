Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZATREVISO «La situazione è preoccupante: tra i ragazzi delle scuole è emerso un aumento esponenziale dei casi di depressione, di crisi di panico e anche dei casi di anoressia». È un quadro complesso quello tratteggiato ieri da Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso, nell'incontro andato in scena in Provincia in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Venerdì, sempre in...