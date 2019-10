Sanzioni a chi compra droga: botta e risposta in consiglio comunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOTREVISO «Tagliate gli operatori di strada e poi mettete le sanzioni. Quando è provato che non servono a niente nel contrasto del consumo di droga». Stefano Pelloni dà voce al pensiero dell'opposizione. Poi la modifica del regolamento viene comunque approvata, ma la sinistra dice no.TEMA CALDOL'argomento che si immaginava avrebbe tenuto banco in consiglio comunale era la modifica del regolamento di Polizia Urbana con introduzione nuovo articolo 37 Misure per la tutela della vivibilità urbana e contro il degrado del...