IL CASO

TREVISO «Brava Polizia locale». L'individuazione e la maxi sanzione calata sulle spalle dell'ecovandalo, in questo caso una donna di 42 anni residente in via Castellana, che tra giovedì e venerdì notte ha abbandonato una montagna di rifiuti all'incrocio tra via del Galletto e via dell'Immacolata a Santa Bona, ha pienamente soddisfatto i residenti. E chi, dopo aver scoperto quel vero e proprio scempio, ha subito chiamato in causa il Comune chiedendo telecamere e più controlli, adesso ammette che l'azione della Polizia locale è stata immediata e dai risultati notevoli: in 24 ore, partendo da alcune tracce trovate nei sacchi neri e negli scatoloni abbandonati, gli agenti del nucleo Anti degrado hanno dato un nome e un volto all'autore del gesto.

IL RINGRAZIAMENTO

Il comitato Gruppo di Pensiero Treviso Nord, che per primo aveva denunciato l'accaduto, ha quindi voluto ringraziare pubblicamente chi ha saputo risolvere il caso in tempi così brevi: «Abbiamo appreso dalle pagine del Gazzettino del tempestivo intervento del Nucleo Tutela Ambientale della Polizia municipale di Treviso e dell ottimo risultato ottenuto - scrivono - è quindi d' obbligo rivolgere il nostro plauso al comandante e agli agenti intervenuti. Inoltre ringraziamo l' amministrazione Comunale nella figura dell'assessore all' ambiente Alessandro Manera per la vicinanza dimostrata in queste ore». Il Gruppo poi conferma la propria disponibilità a discutere con l'amministrazione dei problemi del quartiere: «Come Gruppo di Pensiero TV Nord restiamo, assieme all' ex Presidente di Circoscrizione Roberto Pinto, a disposizione nella speranza di aprire un tavolo di discussione sulle problematiche civili e di ordinaria convivenza che sono spesso oggetto delle preoccupazioni di molti residenti».

LA SANZIONE

La 42enne accusata di aver praticamente svuotato un intero magazzino in un'area verde di pochi metri quadrati, quasi rendendo non più raggiungibile una panchina, adesso verrà multata con una sanzione di 400 euro. Ma non solo. L'amministrazione comunale le chiederà anche il rimborso delle spese per la pulizia dell'area, e si parla di circa 1500 euro. E poi il comandante della Polizia locale ha annunciato che verrà denunciata per turbativa di pubblico servizio perché Contarina, per ripulire tutto, dovrà distogliere una squadra da un altro servizio.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



