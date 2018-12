Sant'Artemio «Se si vende il parco resti pubblico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIBATTITOTREVISO «Vendere il Sant'Artemio non è un'eresia. Noi lo abbiamo salvato dalla speculazione, restituendolo ai trevigiani. Ma oggi, vista la situazione, potrebbe anche essere ceduto a un prezzo congruo, magari prevedendo delle convenzioni per fare in modo che i cittadini possano continuare a usufruire del parco. Non sarebbe la bocciatura del progetto. Anzi, il contrario». A parlare è Fulvio Pettenà, storico ex presidente del consiglio provinciale, prima con Luca Zaia e poi con Leonardo Muraro. Lui il Sant'Artemio l'ha visto...