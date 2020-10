SANITÀ

TREVISO Una sola operazione, un solo ricovero, tempi di degenza dimezzati, complicanze ridotte sensibilmente. Sono i vantaggi del nuovo protocollo messo a punto dalla Quarta chirurgia del Ca' Foncello per trattare i pazienti con tumore del colon-retto e metastasi al fegato. Un protocollo che si avvale delle più recenti strumentazioni e tecniche chirurgiche e assistenziali, che permette ai medici di operare in modo mini invasivo e ai pazienti di recuperare in modo più rapido per riprendere al più presto e senza complicazioni le terapie oncologiche.

IL TRATTAMENTO

A oggi sono 15 i malati trattati con successo grazie alla collaborazione tra le équipe di chirurgia, oncologia e agli infermieri specializzati. «In sinergia con gli oncologi guidati dal dottor Favaretto abbiamo selezionato i pazienti idonei, affetti da tumore all'intestino e con lesioni al fegato spiega il professor Giacomo Zanus. Nella stessa seduta operatoria abbiamo asportato sia il tumore che le metastasi epatiche in laparoscopia, quindi in modo poco invasivo. Fondamentali, oltre all'estrema professionalità del personale a partire dagli anestesiologi del dottor Farnia, sono state le tecniche innovative che la Usl 2 ha a disposizione grazie alla collaborazione con l'Università di Padova, tra cui ultrasuoni, microonde pulsate, suturazioni meccaniche intestinali e navigazione intraparenchimale ecoguidata. Tutto ciò ha permesso ai pazienti di superare l'intervento e i primi 30 giorni di recupero senza complicazioni.

IL CASO

«Emblematico del nuovo approccio chirurgico conclude Zanus è stato l'ultimo paziente trattato che, asportati il tumore e diciotto metastasi, è stato dimesso nove giorni dopo l'operazione e ha potuto iniziare subito la chemioterapia. La strada è tracciata e presenta potenzialità di sviluppo terapeutico enormi per i nostri pazienti oncologici, soprattutto in previsione dell'apertura della Cittadella della salute».

Sds

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA