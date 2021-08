Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀTREVISO Una generazione di trevigiani in lutto: da domani va in pensione il dottor Enrico Beraldo, medico di famiglia per vocazione. Conosciutissimo in città, in attività da un quarantennio, è il marito della psicologa Teresa Rando. «Mio marito non ama apparire, ha sempre lavorato lontano dai riflettori- commenta la moglie- ma l'affetto dei pazienti è la soddisfazione migliore per questi anni di attività. Lì sta il senso del suo...