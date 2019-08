CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀTREVISO Niente Tac e risonanze magnetiche con mezzo di contrasto tra gli appuntamenti fissati di notte al Ca' Foncello. Non ci sono abbastanza anestesisti. E senza gli specialisti non sarebbe garantita la massima sicurezza dei pazienti che devono sottoporsi all'esame. E' uno degli effetti della carenza di medici in ospedale. L'EMERGENZAA Treviso non c'è un numero sufficiente di specialisti in Anestesia e rianimazione per coprire anche gli appuntamenti dati fino alla mezzanotte. Questi, però, sono fondamentali per poter effettuare gli...