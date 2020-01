SANITÀ

TREVISO Alla ricerca di nuovi ortopedici. Quelli che ci sono non bastano. L'allarme lanciato dai reparti è netto: «Siamo in condizioni critiche». E così l'Usl della Marca è corsa ai ripari su due fronti. Per prima cosa ha bloccato tre medici che stanno ultimando la specializzazione: verranno assunti non appena terminato il percorso di studio. «Abbiamo già formato una graduatoria comprendendo anche gli specializzandi -conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale- non verranno assunti subito, ma non appena avranno terminato la specialità. Ormai è questione di giorni». Di pari passo sono stati conferiti due incarichi in libera professione ad altrettanti ortopedici esterni, già specializzati, per un periodo di sei mesi. Questi ultimi sono Stefano Weisz e Luciano Bovo. E a breve potrebbero arrivare altri specialisti facendo ricorso alle cooperative private, che possono avere base in tutta Italia.

IL CASO

Così si tampona l'emergenza evidenziata l'11 dicembre da Raffaele Ciarla, primario dell'unità di Ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Treviso. La firma dei contratti libero professionali ha preso le mosse dall'elenco di specialisti formato la scorsa estate «con la finalità di ridurre le liste d'attesa e di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio». Proprio la scorsa estate il pronto soccorso del Ca' Foncello era andato in tilt a causa dell'arrivo contemporaneo di tre persone con diverse fratture da portare subito in sala operatoria. Per ogni politrauma servono almeno due ortopedici. Di conseguenza, le attese nell'area dell'emergenza-urgenza si erano allungate. L'ospedale era riuscito a rispondere a tutti solo dopo aver richiamato in servizio, oltre agli ortopedici reperibili, anche uno specialista che era in ferie. L'obiettivo minimo è garantire almeno un terzo ortopedico reperibile. La scelta di bloccare gli specializzandi e di prendere altri medici a gettone rientra in questo contesto.

SOLUZIONE TAMPONE

Il terzo passo è già stato delineato: consiste nello riempire le caselle vuote attraverso il ricorso ai camici bianchi delle cooperative private. Un piano per il quale è stata prevista una spesa complessiva di quasi 2 milioni di euro. Un calcolo fatto per eccesso: agli specialisti a gettone, compresi eventualmente quelli delle cooperative, viene affidato l'incarico con il vincolo che il rapporto può interrompersi in qualsiasi momento se dovesse emergere la disponibilità di camici bianchi dipendenti diretti dell'azienda sanitaria. Si punta a fare tutto il possibile per ridurre le liste d'attesa. Dopo la stretta sui tempi dettata dalla Regione, l'Usl si è ritrovata con 4.500 pazienti nei cosiddetti elenchi di galleggiamento, dove finiscono quelli che aspettano che si liberi un posto. Gli elenchi in questione sono già stati ampiamente accorciati. E per marzo dovrebbero essere completamente azzerati. In tutto ciò, entro fine mese dovrebbero arrivare anche i dieci medici laureati e abilitati, ma non ancora specializzati, individuati e formati dalla Regione. Il loro compito sarà quello di dare una mano nei pronto soccorso che nel periodo dell'influenza sono sempre più affollati.

Mauro Favaro



