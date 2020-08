LA MOBILITAZIONE

TREVISO I lavoratori della sanità privata sono sul piede di guerra. Attendono il rinnovo del contratto da ormai 13 anni. E ieri sono tornati a far sentire la propria voce. Nella Marca sono coinvolte 1.500 persone, in primis infermieri, impiegate in particolare nell'ospedale San Camillo di Treviso, nella casa di cura Giovanni XXIII di Monastier e nelle strutture legate a La nostra famiglia, oltre a una parte dell'ospedale Oras di Motta di Livenza.

Ieri i sindacati hanno organizzato un presidio in piazza dei Signori. E poi una delegazione ha incontrato il prefetto. «Abbiamo sottolineato che c'è già l'impegno del Ministero della salute e della Regione. Ma manca ancora la risposta delle associazioni datoriali spiega Marta Casarin, guida della Fp-Cgil di Treviso la mancata sottoscrizione del contratto non può essere scaricata solamente sui lavoratori. Nel picco peggiore dell'epidemia da coronavirus erano chiamati eroi. Adesso non possono non avere nemmeno una risposta». La prefettura ha assicurato che solleciterà le parti in causa per arrivare a un accordo. Intanto la mobilitazione continua. All'orizzonte c'è anche lo sciopero. Le organizzazioni sindacali specificano che nessuno vorrebbe arrivare a tanto. A partire dal 31 agosto si terranno delle assemblee negli spazi della sanità privata. La speranza è che si arrivi quanto prima al rinnovo del contratto. Nelle scorse ore c'è stato anche un incontro con l'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin. L'obiettivo è scongiurare lo sciopero. Se non inizierà a prendere forma un accordo non resterà che l'opzione delle braccia incrociate.

